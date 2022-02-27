Украина получит станции Starlink от Илона Маска

Starlink - инновационная технология лазерной связи, предназначенная для обеспечения связи в полярных регионах и над океанами, где нет наземных терминалов.

Американский миллиардер, инженер и предприниматель, глава SpaceX, сообщил, что сервис Starlink теперь активен в Украине. Другие терминалы в пути. Об этом в субботу, 26 февраля, он заявил в Twitter.

Таким образом бизнесмен откликнулся на просьбу украинского главы Минцифры, поддержать Украину в войне с Россией.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету.

"Уважаемый Илон Маск! Пока вы пытаетесь колонизировать Марс - Россия пытается колонизировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса - российские ракеты бомбят украинские детские сады и больницы! Мы нуждаемся в поддержке - прошу вас как можно быстрее обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету!", - написал министр.

Также Федоров попросил Маска обратиться к гражданам РФ, которые его уважают.

Напомним, Starlink - инновационная технология лазерной связи. Эти спутники в первую очередь предназначены для обеспечения связи в полярных регионах и над океанами, где нет наземных терминалов. Для подключения к Starlink пользователь должен будет приобрести специальный терминал-приемник и оплатить абонентскую плату.

Напомним, девять стран Европы приняли решение закрыть собственное авиапространство для самолетов российской цивильной авиации.

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