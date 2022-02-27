По Василькову нанесен мощный ракетный удар

Звуки мощных взрывов были слышны по всему Киеву. В небе в направлении Василькова видно сильное зарево.

По Василькову под Киевом ночью, 27 февраля, был нанесен мощный удар крылатыми или баллистическими ракетами. Видео опубликовали Телеграм-каналы.

В результате удара в городе начался пожар. Вероятно, загорелась нефтебаза. В таком случае вероятно возникновение масштабной техногенной и экологической катастрофы.

Звуки мощных взрывов были слышны по всему Киеву. В небе в направлении Василькова видно сильное зарево.

Ранее сообщалось, что вчера в Василькове шли упорные бои на центральной улице города.

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