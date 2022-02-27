Глава теробороны: Киев стал базой, неприступной для россиян

Юрий Галушкин посоветовал вступившим в ТрО координироваться с регулярными подразделениями ВСУ и Нацгвардии на местах.

Командующий Силами территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин заявил, что Киев – цель номер один для России, однако город стал большой военной базой, "которая не по зубам" врагу. Об этом он написал в Facebook 26 февраля.

"Добровольцы уже получили десятки тысяч единиц оружия, боеприпасов, снаряжения. Киев уже стал большой военной базой, которая не по зубам россиянам. Поэтому враг сейчас вбрасывает кучу фейков и дезинформации, чтобы запутать и столкнуть подразделения между собой, ослабить и деморализовать нашу оборону изнутри", – отметил бригадный генерал.

Он посоветовал участникам ТрО координироваться с регулярными подразделениями Вооруженных Сил и Национальной гвардии на местах, а также держать постоянный контакт со своими командирами и командованием.

Скриншот: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил, что в ряды теробороны вступили 37 тысяч украинцев.

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