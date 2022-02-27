Харьков и Сумы под контролем Украины – ВСУ

В Скадовске и возле Херсона в Голой Пристани противнику удалось временно выйти на рубежи, ведутся бои.

Государственная служба специальной связи и защиты информации опубликовала в Telegram вечернее обновление от Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что в Харькове удалось отразить атаки, город под контролем Украины. Уничтожено много российской техники, есть повреждения жилых домов и пострадавшие.

В Сумах ситуация под контролем. В течение дня были зафиксированы обстрелы из артиллерии, ВСУ уничтожили колонну вражеской автотехники с горючим, двое россиян попали в плен.



В Луганской области продолжаются попытки российских войск захватить населенные пункты, продвигаясь из Белгорода в Старобельск. Выйти на рубежи Луганской и Донецкой областей врагу не удалось.



В Ахтырке украинские военные помешали намерениям противника захватить город. Поврежденная местная ТЭЦ возобновила свою работу. В результате обстрелов погибли шесть человек.



В Волынской области наблюдаются демонстрационные действия оккупантов со стороны Беларуси.

В Скадовске и возле Херсона в Голой Пристани противнику удалось временно выйти на рубежи. Ведутся бои, чтобы не дать врагу закрепиться.

Ранее сообщалось, что в течение суток 26 февраля российские военные потеряли по меньшей мере 11 вертолетов разных типов, три истребителя Су-30 СМ, два штурмовика Су-25 и еще один военно-транспортный Ил-76 МД с десантом.

Всего с начала вторжения в Украину 24 февраля РФ потеряла более 3000 военных, около 100 танков, 16 самолетов и 18 вертолетов.

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