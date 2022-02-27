Под Васильковом горит нефтебаза, есть угроза экологической катастрофы

Произошло прямое попадание в один из 10 резервуаров с топливом, спасатели ГСЧС не могут приступить к тушению.

В селе Крячки возле Василькова войска РФ нанесли ракетный удар по нефтебазе. В результате пожара есть угроза экологической катастрофы. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.

"Под Васильковом продолжается бой за аэропорт. В настоящее время российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в селе Крячки Васильковской общины", - говорится в сообщении.

Кулеба сообщил, произошло прямое попадание в один из 10 резервуаров с топливом. Спасатели ГСЧС не могут приступить к тушению из-за продолжающегося боя. В настоящее время удалось перекрыть подачу газа.

Сообщается, что огонь может распространится на другие резервуары. В таком случае грозит наступление экологической катастрофы.

Ранее сообщалось, что по Василькову ночью, 27 февраля, был нанесен мощный удар ракетами.

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