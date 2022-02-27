Греция заявила о гибели десяти своих граждан в Мариуполе

МИД Греции вызвал посла России после гибели десяти граждан Греции в результате российских обстрелов Мариуполя.

В Мариуполе в субботу, 26 февраля, в результате российских обстрелов погибли десять граждан Греции, еще шестеро ранены. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Митсотакис, сообщает Reuters.

В связи с этим в МИД Греции вызвали посла России.

Ранее сообщалось, что российские военные обстреляли микрорайон Восточный в городе Мариуполь Донецкой области.

Мариуполь и Волноваха Донецкой области после ожесточенных боев остаются под контролем Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet