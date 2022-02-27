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Греция заявила о гибели десяти своих граждан в Мариуполе

МИД Греции вызвал посла России после гибели десяти граждан Греции в результате российских обстрелов Мариуполя.
Греция заявила о гибели десяти своих граждан в Мариуполе

В Мариуполе в субботу, 26 февраля, в результате российских обстрелов погибли десять граждан Греции, еще шестеро ранены. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Митсотакис, сообщает Reuters.

В связи с этим в МИД Греции вызвали посла России.

Ранее сообщалось, что российские военные обстреляли микрорайон Восточный в городе Мариуполь Донецкой области.

Мариуполь и Волноваха Донецкой области после ожесточенных боев остаются под контролем Украины.

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