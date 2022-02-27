На горячую линию звонят сотни родных военных РФ

В Минобороны открылась горячая телефонная линия для родственников солдат РФ, которые вторглись на территорию Украины.

На горячую линию, организованную в Украине для родственников российских военных, уже звонят сотни людей, разыскивающих своих близких. Об этом сообщает телестудия Минобороны Бриз.

В свою очередь, взятые в плен военные РФ могут позвонить домой.

Телестудия опубликовала видео, на котором пленный РФ звонит другу в Россию и просит "дозвониться до командиров (...) чтобы прекратили все потери и убийства".

"Командиры нас предали, из отряда никого не осталось… Нас там разбомбили из гранатометов, половина отряда полегла, большие потери понесли. Я сейчас в плену в Украине, в Киеве, чудом выжил", - говорит пленный военный РФ.

Напомним, в Министерстве обороны Украины сегодня открылась горячая телефонная линия для родственников российских солдат, которые вторглись на территорию Украины.

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