Украина созывает специальную сессию ООН

На уровне Генеральной ассамблеи страна-агрессор не имеет права вето, так как резолюцию будут рассматривать все члены Организации Объединенных Наций, а это 193 государства.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что государство созывает специальную сессию Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом в субботу, 26 февраля, дипломат написал в Сети.

"В свете российского вето в СБ ООН я обратился с просьбой к членам Совета принять необходимое решение о созыве экстренной специальной сессии Генассамблеи ООН соответственно в резолюцию 377A(V). Поскольку Россия не разрешила Совету действовать в соответствии с требованиями поддержки международного мира и безопасности", - написал он.

Для созыва такой специальной сессии необходимо решение Совбеза ООН. Однако для принятия решения достаточно одобрения 9 из 15 стран-членов. При этом ни одна из стран не будет иметь права вето.

Соответствующее заседание Совбеза запланировано на 27 февраля.

В случае одобрения созыва спецсессии, украинский вопрос на нем будут рассматривать все 193 государства-члена ООН. Правда, решение Генассамблеи не обязательно к исполнению.

Напомним, Россия ветировала проект резолюции Совбеза ООН с призывом немедленно прекратить военную операцию в Украине.

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