На Харьковщине женщина сожгла вражеский БТР

Женщина в Харьковской области бросила в российский БТР коктейль Молотова и сожгла вражескую военную технику.

В Харьковской области женщина бросила в российский БТР коктейль Молотова и сожгла вражескую технику. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

"На Харьковщине женщина сожгла БТР орков с помощью коктейля Молотова. Лошадь на скаку это уже атстой... Будь как женщина из Харькова!", - подписано видео.

Внимание, на видео есть ненормативная лексика!

Ранее сообщалось, что Харьков этой ночью, 27 февраля, российские войска обстреливают из артиллерии.

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