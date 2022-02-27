Итоги 26.02: Удар по Киеву и отключение от SWIFT

Российская ракета ударила в жилую многоэтажку; Отключение России от SWIFT ударит и по простым гражданам, и по экспортным отраслям России. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Российские ракеты влетели в многоэтажку в Киеве

В Киеве в районе аэропорта Жуляны ракета, выпущенная российскими войсками, попала в жилой дом. При этом орудие уничтожило ряд этажей. Чудом никто из жильцов дома не пострадал. Позже очевидица рассказала, что по дому ударили две ракеты. Одна из них влетела в нижнюю часть многоэтажки.

Россию отключат от международной межбанковской системы SWIFT

Германия, последнее государство ЕС, которое до сих пор воздерживалось от поддержки отключения России от SWIFT из-за войны в Украине, согласилось на введение этой санкции. Уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции.

Страны ЕС закрывают небо для России

Девять стран Европы приняли решение закрыть собственное авиапространство для самолетов российской гражданской авиации. Все запретившие полеты страны заявили о солидарности с Украиной и осудили действия России. При этом в Польше допустили ограничение возможности путешествий для россиян, а в Чехии отозвали из России посла и приостановили выдачу виз и видов на жительство российским гражданам.

В столице Украины с начала наступления российских войск погибли 20 человек

Среди погибших шесть мирных жителей, в том числе, один ребенок, 14 военных и бойцов терробоны. Ранения получил 71 человек. Враг в город не прорвался, но в Киеве орудуют диверсионные группы.

ВСУ подвели итоги трех дней войны

За три дня военного вторжения в Украину потери личного состава российской армии составляют более трех тысяч человек. Танков они потеряли около 100, самолетов - 16, вертолетов - 18. В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ВС Украины уничтожен российский истребитель Су-30 СМ.

Власти Германии разрешили странам-партнерам поставлять оружие немецкого производства в Украину

Германия разрешила Нидерландам отправить Украине 400 реактивных гранатометов для помощи в борьбе с российскими оккупантами. Это свидетельствует о резком изменении военной политики Берлина на фоне давления со стороны союзников ЕС и НАТО. Отмена может означать быстрое увеличение европейской военной помощи Украине, поскольку большая часть оружия и боеприпасов на континенте, по крайней мере, частично произведена в Германии, что дает Берлину законный контроль над их передачей.

Польша поддержала ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз

Польша поддерживает ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз. По словам главы страны, статус кандидата должен быть предоставлен Украине немедленно, и сразу после этого должны быть начаты собеседования с членами. Украина также должна получить доступ к фондам ЕС для реконструкции, считает Анджей Дуда.

Через еПоддержку украинцы перечислили для армии 200 млн грн

Менее чем за сутки жители Украины перечислили на нужды армии 200 миллионов гривен, которые были им предоставлены в рамках программы еПоддержка. С первого дня войны украинцы призывали власти страны разрешить им направить свои средства, полученные за вакцинацию от коронавируса, на нужды армии.

В Украине ловили диверсантов

В целом ряде городов Украины задерживали российские диверсионные группы. Соответствующими фото- и видеодоказательства украинцы выкладывали в соцсети. При этом диверсанты одевали форму украинских военных или были в штатском.

Также стало известно, что диверсанты РФ используют поддельные документы сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины.

Киев попросил помощи у МАГАТЭ

Постоянное представительство в Украине международных организаций (Вена) направило письмо в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой проконтролировать действия российских войск на Чернобыльской атомной станции. Киев призвал организацию создать специальную оперативную группу для наблюдения за действиями РФ на ЧАЭС, которые "дают основания сомневаться в эффективности существующих режимов безопасности".

Хакерская группа Anonymous объявила Путина войну

Группа хакеров Anonymous записала личное обращение, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Они требуют, чтобы он немедленно ушел в отставку, и заявляют, что подготовили для российского президента "специальную операцию". Кроме того, хакеры сообщили, что собирают опубликовать то, что скрывалось годами. Anonymous пообещали, что эта информация станет сокрушительным ударом для Путина и его "коррумпированных марионеток".

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