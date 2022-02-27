Нигде в Европе нет такой армии - Резников

По словам министра, в эту победу верят не только украинцев, но и весь мир, которые нас поддерживает.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам и заявил о героической армии. Об этом он написал в Facebook.

"72 часа сопротивления. Трое суток, которые навсегда изменили нашу страну и мир. Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев? Где они? Я их не вижу. Я только слышу, как они оправдываются", - отметил он.

Резников подчеркнул, что верит в победу Украины, так как видит героическую армию и тысячи граждан, которые взяли в руки оружие, вошли в тероборону и борются за свое будущее.

"С каждым часом все больше людей осознает, что нигде в Европе нет такой армии. Нигде. И без этой армии и нашего народа Европа никогда не будет в безопасности. Без нас Европы просто не будет. Поэтому уже сейчас поступает помощь, которая еще три дня назад была невозможной", - заключил он. Напомним, в Василькове шли упорные бои на центральной улице города. Под Васильковом горит нефтебаза, есть угроза экологической катастрофы

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