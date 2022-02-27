Новая Каховка полностью под контролем российских оккупантов - мэр

Российские оккупанты захватили горисполком и сняли все украинские флаги в городе. Разрушены два населенных пункта.

Новая Каховка на Херсонщине по состоянию на утро воскресенья, 27 февраля, находится под полным контролем российских войск. Об этом со ссылкой на слова мэра города заявил Владимира Коваленко, сообщает Суспильне.Херсон.

По его словам, самая сложная ситуация сейчас в селах Казацком и Веселом. Эти населенные пункты практически разрушены.

"Новая Каховка в Херсонской области полностью под контролем российских войск, они захватили горисполком, сняли все украинские флаги со зданий", - заявил Коваленко.

Оккупанты захватили горисполком и сняли все украинские флаги в городе.

Напомним, утром 27 февраля российские войска вошли в Харьков. В районе Алексеевка уже начались ужесточенные бои. Также вражескую технику заметили в Киевском районе города.

Потеряна связь с Каховской ГЭС – Минэнерго

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