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ВСУ сорвали высадку десанта РФ в Черноморской оперативной зоне

По всей стране продолжается выполнение плановых мер мобилизационного развертывания, в том числе формирование теробороны и корпуса резерва.
ВСУ сорвали высадку десанта РФ в Черноморской оперативной зоне

В течение минувших суток ВС планово наращивали угрупирования для обороны Киева и северного, а также северно-восточного направлений. Об этом сообщила в Facebook замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, авиация перехватила штурмовиков и транспортные самолеты противника в небе над Киевом, ВМС сорвали высадку морського десанта в Чорноморской оперативной зоне.

Группировка ООС после активных мобыильных поисково-ударных действий перешла к маневренным. 

Также, по данным Сухопутных войск, потери оккупационных сил на конец третьих суток вооруженной агрессии составили:

  •  личного состава более 3000 человек и более 200 - пленными (информация уточняется);
  •  самолетов 16 единиц;
  •  вертолетов 18 единиц;
  •  танков - 102;
  •  ББМ разных типов свыше 540 единиц;
  •  ЗРК БУК - 1;
  •  автомобильной техники более 20 единиц.

Напомним, утром 27 февраля российская техника ворвалась в Харьков. Сейчас там идут ужесточенные бои. В частности, в районах Алексеевка и Киевский.

Новая Каховка полностью под контролем российских оккупантов - мэр

 

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