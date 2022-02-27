ВСУ сорвали высадку десанта РФ в Черноморской оперативной зоне

По всей стране продолжается выполнение плановых мер мобилизационного развертывания, в том числе формирование теробороны и корпуса резерва.

В течение минувших суток ВС планово наращивали угрупирования для обороны Киева и северного, а также северно-восточного направлений. Об этом сообщила в Facebook замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, авиация перехватила штурмовиков и транспортные самолеты противника в небе над Киевом, ВМС сорвали высадку морського десанта в Чорноморской оперативной зоне.

Группировка ООС после активных мобыильных поисково-ударных действий перешла к маневренным.

Также, по данным Сухопутных войск, потери оккупационных сил на конец третьих суток вооруженной агрессии составили:

личного состава более 3000 человек и более 200 - пленными (информация уточняется);

самолетов 16 единиц;

вертолетов 18 единиц;

танков - 102;

ББМ разных типов свыше 540 единиц;

ЗРК БУК - 1;

автомобильной техники более 20 единиц.

Напомним, утром 27 февраля российская техника ворвалась в Харьков. Сейчас там идут ужесточенные бои. В частности, в районах Алексеевка и Киевский.

Новая Каховка полностью под контролем российских оккупантов - мэр

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