ВСУ сорвали высадку десанта РФ в Черноморской оперативной зоне
В течение минувших суток ВС планово наращивали угрупирования для обороны Киева и северного, а также северно-восточного направлений. Об этом сообщила в Facebook замминистра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, авиация перехватила штурмовиков и транспортные самолеты противника в небе над Киевом, ВМС сорвали высадку морського десанта в Чорноморской оперативной зоне.
Группировка ООС после активных мобыильных поисково-ударных действий перешла к маневренным.
Также, по данным Сухопутных войск, потери оккупационных сил на конец третьих суток вооруженной агрессии составили:
- личного состава более 3000 человек и более 200 - пленными (информация уточняется);
- самолетов 16 единиц;
- вертолетов 18 единиц;
- танков - 102;
- ББМ разных типов свыше 540 единиц;
- ЗРК БУК - 1;
- автомобильной техники более 20 единиц.
Напомним, утром 27 февраля российская техника ворвалась в Харьков. Сейчас там идут ужесточенные бои. В частности, в районах Алексеевка и Киевский.
Новая Каховка полностью под контролем российских оккупантов - мэр
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