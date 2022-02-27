Австралия передаст Украине летальное оружие и усиленную гумпомощь

Правительство страны пообещало пытаться обеспечить любую возможную поддержку в области летального вооружения через партнеров по НАТО.

Австралия предоставит Украине летальное оружие. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, пишет Sydney Morning Herald.

"Мы уже оказываем значительную помощь в виде нелетального оружия, но я поговорил с министром обороны, и мы будем пытаться обеспечить любую возможную поддержку в области летального вооружения через наших партнеров по НАТО, в том числе США и Великобританию", - заявил глава правительства Австралии.

По его словам, Канберра продолжит "поддерживать то, что правильно, когда речь заходит об Украине". Також премьер-министр пообещал усилить гуманитарную помощь Украине.

Напомним, накануне Германия пообещала Украине 1000 единиц протитанкового вооружения и 500 ракет Stinger.

Также ранее до этого согласились предоставить Украине дополнительное оружие Польша и Франция.

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