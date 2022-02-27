Зеленский объявил о формировании Интернационального легиона теробороны
Президент Украины Зеленский объявил о формировании нового подразделения - Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Об этом говорится на сайте ОП.
Отмечается, что легион будет комплектоваться из иностранцев, которые хотят принять участие в отражении российской агрессии.
"Всем иностранцам, желающим приобщиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны", - сказано в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что это не просто вторжение России в Украину, а начало войны против Европы.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что наступило время для принятия решения о членстве Украины в ЕС и обсудил этот вопрос с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.
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