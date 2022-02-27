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Зеленский объявил о формировании Интернационального легиона теробороны

Записаться в ряды территориальной обороны Украины можно в посольствах Украины в каждой стране.
Зеленский объявил о формировании Интернационального легиона теробороны

Президент Украины Зеленский объявил о формировании нового подразделения - Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Об этом говорится на сайте ОП.

Отмечается, что легион будет комплектоваться из иностранцев, которые хотят принять участие в отражении российской агрессии.

"Всем иностранцам, желающим приобщиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны", - сказано в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что это не просто вторжение России в Украину, а начало войны против Европы.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что наступило время для принятия решения о членстве Украины в ЕС и обсудил этот вопрос с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Не верьте фейкам - Зеленский
 

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