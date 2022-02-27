В Сети появилось видео Васильевского ПТУ после ракетного удара

По Василькову под Киевом ночью, 27 февраля, был нанесен мощный удар крылатыми или баллистическими ракетами.

Появилось видео Васильевского ПТУ после ракетного удара. Оно опубликовано в Телеграм-канале Pravda Gerashchenko.

Напомним, по Василькову под Киевом ночью, 27 февраля, был нанесен мощный удар крылатыми или баллистическими ракетами.

В результате удара в городе начался пожар.

Звуки мощных взрывов были слышны по всему Киеву. В небе в направлении Василькова видно сильное зарево.

Ранее сообщалось, что вчера в Василькове шли упорные бои на центральной улице города.

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