Воздух на правом берегу в норме - КГГА

Показатели были зафиксированы в Соломенском районе столицы. Власти города утверждают, что они в норме.

В КГГА проинформировали о состоянии воздуха на правом берегу Киева. Как говорится в Facebook горадминистрации, все показатели в норме.

По состоянию на 7:35 в Соломенском районе зафиксированы следующие показатели качества воздуха:

Азота диоксид - 0.04 мг/м3, позже - 0 мг/м3. Норма – 0,2 мг/м3.

Углерода оксид - 0.5-1.2 мг/м3 в настоящее время снижается. Норма – 5,0 мг/м3.

Ангидрид серный - 0 мг/м3. Норма – 0,5 мг/м3.

Власти города призвали местных жителей доверять только проверенной и официальной информации.

Напомним, минувшей ночью в Василькове под Киевом оккупанты взорвали нефтебазу. Звуки мощных взрывов были слышны по всему Киеву. В небе в направлении Василькова видно сильное зарево.

В Сети появилось видео Васильевского ПТУ после ракетного удара

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