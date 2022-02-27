На Черниговщине жители остановили колонну российских танков
В городе Корюковка Черниговской области десятки местных жителей вместе с полицейскими заблокировали пути для колонны российских танков. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщили в Министерстве внутренних дел.
"Полицейские против колонны танков, рискуя своей жизнью, стояли бок о бок с местными жителями, чтобы российская техника развернулась к себе домой в Россию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что технику остановили. При этом не было выпущено ни одной пули.
Напомним, аналогичный случай произошел вчера в самом Чернигове. Люди вышли на дорогу и стали бросать под танки все, что попадалось под руку, чтобы остановить движение вражеской техники.
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