На Черниговщине жители остановили колонну российских танков

Полицейские стали бок о бок с местными жителями. Технику остановили. При этом не было выпущено ни одной пули.

В городе Корюковка Черниговской области десятки местных жителей вместе с полицейскими заблокировали пути для колонны российских танков. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщили в Министерстве внутренних дел.

"Полицейские против колонны танков, рискуя своей жизнью, стояли бок о бок с местными жителями, чтобы российская техника развернулась к себе домой в Россию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что технику остановили. При этом не было выпущено ни одной пули.

Напомним, аналогичный случай произошел вчера в самом Чернигове. Люди вышли на дорогу и стали бросать под танки все, что попадалось под руку, чтобы остановить движение вражеской техники.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet