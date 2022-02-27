В Купянск зашли военные РФ – мэрия города

Российские военные перемещаются по городу. Вооруженных сил Украины на территории Купянской общины нет.

Мэр Купянска Харьковской области провел переговоры с военными Российской Федерации, которые уже зашли на Купянскую территорию. Об этом сообщает Купянский горсовет.

"Сейчас они перемещаются по городу в сопровождении работников отдела полиции. Вооруженных сил Украины на территории нашей общины нет", - говорится в сообщении.

Также в горсовете сообщили, что в результате взрыва моста через реку Оскол был поврежден канализационный коллектор.

"Все стоки сейчас направляются в реку. Сотрудники водоканала пытаются устранить аварийную ситуацию", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харьков утром 27 февраля заехала российская военная техника, ее заметили в жилом массиве Алексеевка на северо-западе города.

В нескольких районах Харькова идут бои

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet