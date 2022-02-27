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Генштаб дал советы для сил сопротивления

Основная задача - уничтожении/выведении из строя системы управления противника и работы его тыла.
Генштаб дал советы для сил сопротивления

В Генштабе ВСУ рассказали, что делать силам сопротивления.

"Ваши простые действия имеют большое значение в борьбе с врагом", - говорится в сообщении.

Советы для движения сопротивления:

Сориентируйтесь на основной задаче, а именно: уничтожении/выведении из строя системы управления противника и работы его тыла.

Есть у вас оружие и патроны или нет используйте все возможные методы и способы борьбы:

  • демонтируйте или тщательно зарисуйте дорожные знаки, названия населенных пунктов, чтобы запутать врага;
  • делайте лесные завалы для предотвращения продвижения врага;
  • будьте креативными, используйте другие инженерные сооружения и уловки;
  • активно используйте самодельные зажигательные средства
  • разрушайте ключевые узлы транспортной инфраструктуры
  • повышайте активность в ночное время и сумерки.

"Пусть враг пожалеет, что двинулся на нашу землю, в результате попал в ад ад", - говорится в сообщении Генштаба.

Ранее сообщалось, что в Генштабе подвели итоги третьего дня войны с РФ.

На Черниговщине жители остановили колонну российских танков

 

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