Генштаб дал советы для сил сопротивления
Основная задача - уничтожении/выведении из строя системы управления противника и работы его тыла.
В Генштабе ВСУ рассказали, что делать силам сопротивления.
"Ваши простые действия имеют большое значение в борьбе с врагом", - говорится в сообщении.
Советы для движения сопротивления:
Сориентируйтесь на основной задаче, а именно: уничтожении/выведении из строя системы управления противника и работы его тыла.
Есть у вас оружие и патроны или нет используйте все возможные методы и способы борьбы:
- демонтируйте или тщательно зарисуйте дорожные знаки, названия населенных пунктов, чтобы запутать врага;
- делайте лесные завалы для предотвращения продвижения врага;
- будьте креативными, используйте другие инженерные сооружения и уловки;
- активно используйте самодельные зажигательные средства
- разрушайте ключевые узлы транспортной инфраструктуры
- повышайте активность в ночное время и сумерки.
"Пусть враг пожалеет, что двинулся на нашу землю, в результате попал в ад ад", - говорится в сообщении Генштаба.
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