СБУ и ВСУ получили поименные данные на российских военных, а также используемые ими секретные пароли и шифры.

Служба безопасности Украины обнародовала секретные документы, захваченные у российских военных под Гостомелем.

"Теперь украинская спецслужба и вооруженные силы получили поименные данные на российских захватчиков, а также секретные пароли и шифры, используемые страной-агрессором. Это позволит понять суть перехваченных разговоров врага", - говорится в сообщении.

Среди документов также:

- боевой расчет с позывными бойцов и командиров;

- схемы действий: путей нападения, ухода, заправок и т.п.;

- условные знаки противника, в частности, дешифрование команд управления.

Cмотрите фотогалерею: СБУ обнародовала захваченные у российских военных секретные документы

"Полученные документы будут служить доказательной базой для суда, они позволят контролировать каждую фамилию вражеских оккупантов и все оставшиеся в живых обязательно будут наказаны", - сообщили в СБУ.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.

Вторжение России в Украину. Онлайн

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet