СБУ обнародовала захваченные у российских военных секретные документы
Служба безопасности Украины обнародовала секретные документы, захваченные у российских военных под Гостомелем.
"Теперь украинская спецслужба и вооруженные силы получили поименные данные на российских захватчиков, а также секретные пароли и шифры, используемые страной-агрессором. Это позволит понять суть перехваченных разговоров врага", - говорится в сообщении.
Среди документов также:
- боевой расчет с позывными бойцов и командиров;
- схемы действий: путей нападения, ухода, заправок и т.п.;
- условные знаки противника, в частности, дешифрование команд управления.
Cмотрите фотогалерею: СБУ обнародовала захваченные у российских военных секретные документы
"Полученные документы будут служить доказательной базой для суда, они позволят контролировать каждую фамилию вражеских оккупантов и все оставшиеся в живых обязательно будут наказаны", - сообщили в СБУ.
Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.
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