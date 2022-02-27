Горящая нефтебаза: работники спасли 23 вагона с горючим

В настоящее время распространения пожара нет, как и угрозы для людей, сообщили спасатели.

Работники нефтебазы компании Klo в селе Крячки под Васильковым рядом с Киевом, на котором вспыхнул пожар после попадания под обстрел российского врага, сумели спасти 15 вагонов с дизельным горючим и восемь вагонов с газом, заявили в компании 27 февраля.

"Этим горючим мы сможем заправлять ВСУ, тероборону, медиков, Киевэнерго, Киевпасстранс и других, кто не дает Киеву упасть и "держит небо"!", - говорится в сообщении.

Сейчас распространение огня и угрозы для людей на нефтебазе нет, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В настоящее время горение происходит в пределах обвалования, распространения пожара нет. Угрозы для людей нет", - говорится в сообщении спасателей.

Подразделения ГСЧС приведены в готовность и при первой возможности будут выведены на тушение огня после окончания обстрелов, отмечается в заявлении.

Кроме того, создан резерв из Кировоградской и Черкасской области до 200 человек и 50 единиц техники ГСЧС.

Ранее сообщалось, что пожар на нефтебазе в Василькове угрожает экологической катастрофой.

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