Горящая нефтебаза: работники спасли 23 вагона с горючим
Работники нефтебазы компании Klo в селе Крячки под Васильковым рядом с Киевом, на котором вспыхнул пожар после попадания под обстрел российского врага, сумели спасти 15 вагонов с дизельным горючим и восемь вагонов с газом, заявили в компании 27 февраля.
"Этим горючим мы сможем заправлять ВСУ, тероборону, медиков, Киевэнерго, Киевпасстранс и других, кто не дает Киеву упасть и "держит небо"!", - говорится в сообщении.
Сейчас распространение огня и угрозы для людей на нефтебазе нет, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В настоящее время горение происходит в пределах обвалования, распространения пожара нет. Угрозы для людей нет", - говорится в сообщении спасателей.
Подразделения ГСЧС приведены в готовность и при первой возможности будут выведены на тушение огня после окончания обстрелов, отмечается в заявлении.
Кроме того, создан резерв из Кировоградской и Черкасской области до 200 человек и 50 единиц техники ГСЧС.
Ранее сообщалось, что пожар на нефтебазе в Василькове угрожает экологической катастрофой.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet