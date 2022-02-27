Докажем в Гааге, что Путин главный военный преступник 21 века - Венедиктова

США готовы послать в Украину экспертов по расследованию военных преступлений и военных аналитиков.

Генпрокурор Ирина Венедиктова пообещала доказать в Гааге, что Путин - убийца и главный военный преступник 21-го века. Об этом она сказала в видеообращении.

"Гражданин Путин. Обычно я не называю фамилии и чту презумпцию невиновности. Но не в вашем случае. Мы докажем в справедливом суде, что вы убийца и главный военный преступник 21 века. Это я вам официально заявляю. Как Генеральный прокурор суверенного государства Украина в своих границах, а не в ваших. Как возможный будущий главный государственный обвинитель в международном суде. Придёт время - мы скажем это вам в Гааге в глаза", - сказала Венедиктова.

Она сообщила, что США готовы послать в Украину экспертов по расследованию военных преступлений и военных аналитиков.

"Невероятно крепкая поддержка от наших партнеров из США в борьбе Украины за мир на нашей родной земле. Провели онлайн встречу с представителями Управления глобального уголовного правосудия Государственного департамента США: Послом из спецзаданий Майклом Козаком, 3-м послом США особых полномочий по вопросам военных преступлений Джоном Клинтом Уильямсоном, старшим советником по политике Давидом Менделом-Энтони и Эммой Гилиган – руководителем направления по Украине", - отметила Вениктова.

По ее словам, Украине сейчас нужны лучшие специалисты по международному праву и юристы, работавшие с Международным уголовным судом в Гааге.

"Преступления агрессора должны быть обязательно наказаны и мировые знания и опыт для этой задачи очень важны!, - отметила Генпрокурор.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура начала следствие по фактам обстрелов.

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