В ОП объяснили отказ от переговоров в Беларуси

Заявления России по Гомелю - это "только информационное давление и попытка переложить ответственность за срыв на Украину",

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал заявление Кремля за 27 февраля о том, что российская делегация прибыла в белорусский Гомель на переговоры с украинской стороной.

"Должен заявить, что представителей Украины там не будет. Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики РФ потребовали, что украинская армия должна сначала сложить оружие. Для этого немедленно было предложено отправиться за "русским военным кораблем", - написал он на своей странице в Facebook.

В связи с этим заявления о переговорах в Гомеле - это "только информационное давление и попытка переложить ответственность за срыв на Украину", отметил Никифоров.

Он назвал неправдой нежелание Украины идти на переговоры и подчеркнул, что украинская сторона "не готова выслушивать какие-либо предварительные условия".

"Это касается и места проведения. Мы не можем ехать в Беларусь, с территории которой в наши города направляются самолеты и ракеты. Так же в вопросах безопасности нашей делегации мы вынуждены были бы полагаться на гарантии принимающей стороны. Учитывая предыдущие события, такие гарантии стоят очень мало", - пояснил Никифоров.

Пресс-секретарь президента напомнил слова президента Владимира Зеленского о том, что позиция Украины остается неизменной.

"Мы готовы встречаться в любом нейтральном месте: Баку, Стамбуле, Варшаве, Вене… Продолжите сами. Мы и дальше приглашаем Россию как можно быстрее сесть за стол переговоров и уберечь жизнь своих военных. Каждый день промедления будет стоить РФ невосполнимыми человеческими и экономическими потерями", - отметил он.

25 февраля в МИД России утверждали, что украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Но в Офисе президента опровергли это заявление.

В Слуге народа, в свою очередь, объяснили, что переговоры с Кремлем - это один из способов "немедленно закончить войну".

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