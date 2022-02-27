Глава Харьковской ОГА опроверг, что мэр Купянска вел переговоры с армией РФ

Полиция Харьковщины, руководство, спецподразделения, территориальные подразделения, патрульная полиция работают 24\7, не зафиксировано никакого факта предательства.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что информацию о том, что мэр Купянска вместе с полицией ведут переговоры с оккупантами, не соответствует действительности.

"Полиция Харьковщины, руководство, спецподразделения, территориальные подразделения, патрульная полиция работают 24\7, не зафиксировано никакого факта предательства присяги сотрудниками полиции. Украинские полицейские принимают участие в освобождении области от российского оккупанта", - говорится в сообщении.

Напомним, на странице Купянского горсовета появилась информация, что мэр Купянска Харьковской области провел переговоры с военными Российской Федерации, которые уже зашли на Купянскую территорию.

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