Силы терробороны с запада Украины выдвинулись в Киев - Арестович

На подходе в столицу российская армия пробовала пройти через Бучу, Гостомель и Ирпень, но попала под удар со стороны ВСУ.

Отряды территориальной обороны с западных регионов Украины направились в Киев, чтобы помочь в борьбе с вражескими войсками. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в ходе брифинга 27 февраля.

Так, в ОП информировали о том, как проходит оборона крупнейших городов страны на утро воскресенья.

Арестович заявил, что Харьков держит оборону. Под Киевом российская армия пробовала пройти через Бучу, Гостомель и Ирпень, но попала под удар со стороны ВСУ. Наши защитники ситуацию контролируют.

На южном направлении без новых продвижений сил РФ.

"Российская армия пытается устроить в Украине "шпиономанию". Большая просьба: самостоятельно не пытаться задерживать подозрительных лиц, а сообщать о них в МВД", - отметил Арестович и призвал сограждан сохранять спокойствие.

Напомним, ранее в ОП сообщили, что российская армия несет огромные потери , пытаясь атаковать украинские позиции. По последним данным, за три дня войны были уничтожены более трех тысяч оккупантов.

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