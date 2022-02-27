В сети показали удар Байрактара по армии РФ

Авторы видео утверждают, что удар нанесен по скоплению российской технике у Чернобаевки в Херсонской области.

В социальных сетях распространяется видео, на котором виден удар по военной технике.

В комментарии к видео указано, что это удар с беспилотного летательного аппарата Байрактар по российской технике, сконцентрированной у села Чернобаевка в Херсонской области.

Ранее в Харькове взяли в плен разведчиков РФ.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.

Вторжение России в Украину. Онлайн

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