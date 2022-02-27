В Гостомеле и Ирпене ВСУ отбили атаки российских военных
Украинские военные продолжают защиту Гостомеля и Ирпеня Киевской области от вражеских войск. Ряд Телеграм-каналов публикует видео с места событий.
Так, сообщается, что артиллерийским ударом уничтожена военная техника и военные РФ на аэродроме в Гостомеле.
Кроме того, украинские вертолеты нанесли ракетный удар по противнику.
Вместе с тем, местные жители сообщают, что в Гостомеле на улице Богдана Хмельницького российские военные переодеваются в гражданское.
Также отмечается, что ВСУ отбили атаки противника на Ирпень. Это подтвердил мэр города.
Ранее сообщалось, что в Гостомеле спецназ РФ захватил воинскую часть.
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