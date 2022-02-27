В Гостомеле и Ирпене ВСУ отбили атаки российских военных

Артиллерийским ударом уничтожена военная техника и военные РФ на аэродроме в Гостомеле. ВСУ также отбили атаки противника на Ирпень.

Украинские военные продолжают защиту Гостомеля и Ирпеня Киевской области от вражеских войск. Ряд Телеграм-каналов публикует видео с места событий.

Так, сообщается, что артиллерийским ударом уничтожена военная техника и военные РФ на аэродроме в Гостомеле.

Кроме того, украинские вертолеты нанесли ракетный удар по противнику.

Вместе с тем, местные жители сообщают, что в Гостомеле на улице Богдана Хмельницького российские военные переодеваются в гражданское.

Также отмечается, что ВСУ отбили атаки противника на Ирпень. Это подтвердил мэр города.

Ранее сообщалось, что в Гостомеле спецназ РФ захватил воинскую часть.

Аэропорт в Гостомеле взят под контроль – Арестович

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