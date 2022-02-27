Зеленский просит Visa и MasterCard запретить работу карт в России

В связи с тем, что РФ вторглась в Украину, запрет нужно распространить на работу этих платежных систем на всю территорию страны-агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский направил официальное письмо к международным платежным системам Visa и MasterCard с просьбой запретить работу платежных карт на всей территории России. Соответсвующий документ обнародовал нардеп Ярослав Железняк.

Как указано в послании, в связи с тем, что Россия вторглась в Украину, запрет нужно распространить на работу банковских карт двух самых распространенных международных платежных систем на всю территорию страны-агрессора, а не только на попавшие под санкции предприятия.

Скриншот: t.me/yzheleznyak

Отметим, в связи с санкциями, введенными США против России, Mastercard приостановила участие российских банков, попавших под рестрикции, в ее системе. Речь идет о банках ВТБ, Открытие, Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк.

Приостановка участия банка в платежной системе означает, что выпущенные им и его "дочкой" карты Mastercard и Visa перестанут работать за границей, а также в иностранных интернет-магазинах. Но операции внутри России по ним продолжат проходить.

Зеленский: Отключение РФ от SWIFT началось

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