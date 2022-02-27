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В Минобороны озвучили потери вражеских войск: свежие данные

Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать оперативно, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.
В Минобороны озвучили потери вражеских войск: свежие данные

Заместитель министра обороны Анна Маляр назвала суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24,25,26 февраля) войны Российской Федерации в Украине.

Потери противника:

  • Самолеты 27
  • вертолеты 26
  • Танки 146
  • Боевые бронированные машины 706
  • Пушек 49
  • ЗРК БУК 1
  • Град 4
  • Автомобильная техника 30
  • Цистерны 60
  • БПЛА ОТР 2
  • Корабли/катера 2
  • Средства ПВО
  • Личный состав ориентировочно 4300(уточняется)

Отмечается, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.

"Информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день. Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что над Киевом сбита вражеская крылатая ракета, выпущенная из Беларуси.

Третий день войны: в Генштабе озвучили итоги

 

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