Армия Беларуси вступает в открытую войну против Украины – СБУ

В настоящий момент формируются бригады для войны с украинцами, утверждают в спецслужбе. Названы конкретные воинские части, которые идут в Украину.

Александр Лукашенко поддержал Владимира Путина и дав согласие на участие армии Беларуси в войне против Украины, сообщает источник в Службе безопасности Украины.

"Сейчас формируются бригады, которые готовы выдвинуться из Беларуси. Лукашенко поддержал Путина и готов предоставить своих военных. Будут выходить из военных частей: 103 бригада спецопераций город Витебск, 38 ДШБ город Брест, 5 отдельная бригада спец операций Марьяна горка. Эти подразделения, по разведданным, будут выдвигаться или уже выдвинулись в сторону Украины для войны с украинцами. Нужно остановить их выдвижение к границе. Все, кто там живут - нужно блокировать дороги для их выезда. Нужно сообщить им максимально быстро", - рассказал источник.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.

Вторжение России в Украину. Онлайн

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