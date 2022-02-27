Оккупанты пытались захватить Бучу, Ирпень и Гостомель, их остановили, - Арестович
В утро воскресенья российские войска попытались захватить пригородные города столицы - Бучу, Ирпень и Гостомель, однако были остановлены Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил советник президента Зеленского Алексей Арестович.
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По его словам, ситуация в пригороде Киева контролируемая. Украинские военные активно уничтожают врага. Также к боям подключились и местные жители, "которые сожгли коктейлями Молотова в Буче российских десантников".
"Что касается Киева и ситуации в западных окрестностях столицы. Там враг с утра попытался продвинуться в сторону города Буча, города Гостомель, города Ирпень. Но попал под мощный ракетный, артиллерийский и авиационный удары Вооруженных сил Украины. Противник дезорганизован, и сейчас лишь небольшие его силы предпринимают попытки провести разведку в направлении города Ирпень", - подчеркнул советник Владимира Зеленского.
Также советник президента прокомментировал слухи врага о том, что якобы "Харьков пал".
Небольшое скопление противника, порядка 8-12 автомобилей, пыталось пройти в глубину Харькова. Их оцепили и сейчас уже наполовину уничтожили… Харьковчане держат оборону и умело уничтожают врага, - отметил он
Ранее мы писали о том, что армия Беларуси вступает в открытую войну против Украины. В СБУ утверждают, что сейчас в Беларуси формируют бригады для борьбы с украинцами.