Тысячи россиян разыскивают родных через горячую линию Минобороны Украины
С момента запуска в Украине горячей линии для российских женщин Вернись живым из Украины операторы приняли около 700 звонков. Телефоны не умолкают ни на секунду. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Он напомнил, что линия открыта всего 15 часов.
"За это время 5 операторов, девушки из полиции диалога Киева, приняли около 700 звонков от матерей России, которые в ужасе, - уже 4-й день не имеют никакой связи со своими сыновьями. Еще несколько тысяч звонков остались не отвеченными", - информировал Геращенко.
По словам советника, власти планируют увеличить число операторов в два раза, чтобы обработать больше входящих.
Также Геращенко приводит цитату из разговора с одной из российских женщин.
Напомним, горячая телефонная линия Вернись живым из Украины была запущена вчера. Для тех российских солдат, которые находятся в плену, родственники могут оставить короткое сообщение.
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