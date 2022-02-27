Тысячи россиян разыскивают родных через горячую линию Минобороны Украины

Российские матери и жены сообщают, что уже четвертый день не могут выйти на связь со своими родными.

С момента запуска в Украине горячей линии для российских женщин Вернись живым из Украины операторы приняли около 700 звонков. Телефоны не умолкают ни на секунду. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он напомнил, что линия открыта всего 15 часов.

"За это время 5 операторов, девушки из полиции диалога Киева, приняли около 700 звонков от матерей России, которые в ужасе, - уже 4-й день не имеют никакой связи со своими сыновьями. Еще несколько тысяч звонков остались не отвеченными", - информировал Геращенко.

По словам советника, власти планируют увеличить число операторов в два раза, чтобы обработать больше входящих.

Также Геращенко приводит цитату из разговора с одной из российских женщин.

- Как Вы относитесь к этой войне, Настя?

- Володя не хотел идти на войну! Но он не мог сбежать - это трибунал. Его бы посадили! Да никто не хочет воевать! Что мы могли поделать. Мы выходили на митинги, людей задерживали. Поймите, ему наплевать на наше мнение!

- Он один, а вас много! Делайте все для того, чтоб ваши люди не хотели ехать в Украину воевать!

Напомним, горячая телефонная линия Вернись живым из Украины была запущена вчера. Для тех российских солдат, которые находятся в плену, родственники могут оставить короткое сообщение.

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