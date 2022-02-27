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В Ирпене прогремел мощный взрыв

На подходах к Киеву украинская армия удерживает вражеские войска. Бои идут в районе Гостомеля, Ирпеня и Бучи.
В Ирпене прогремел мощный взрыв

В городе Ирпень, расположенном в 26 километрах от Киева, в воскресенье, 27 февраля, прогремел мощный взрыв. Видео происходящего обнародовано в Сети.

Существует вероятность, что был подорван железнодорожный мост. Официальной информации по взрыву пока нет. Однако вскоре после этого в городе была объявлена воздушная тревога.

Как сообщалось, сегодня украинские военные продолжают защиту Гостомеля и Ирпеня Киевской области от вражеских войск. В частности, была отражена атака оккупантов на Ирпень.

 

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