Украина получила крупную партию ракет с Запада - ВВС Украины

Ракеты класса "воздух-воздух" уже находятся под крыльями украинских истребителей, заявило командование ВС ВСУ.

Военно-воздушные силы Украины сообщают о получении крупеной партии ракет класса "воздух-воздух" от западных партнеров.

"От наших западных партнеров для авиации Вооруженных Сил Украины поступила большая партия ракет класса "воздух-воздух". Они уже находятся под крыльями наших истребителей", - сообщается на официальной странице командования Воздушных сил ВСУ.

Авторы сообщения также поблагодарили союзников по антипутинской коалиции за мощную поддержку украинской армии.

Ранее сегодня в Минобороны озвучили потери российских войск.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.

Вторжение России в Украину. Онлайн

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