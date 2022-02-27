Из СИЗО и колоний освобождают бывших военных, желающих защищать Украину

Большинству желающих вопрос еще согласовывается: учитывается их боевой опыт, заслуги перед государством и искреннее раскаяние..

Из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, которые выразили желание защищать Украину во время военного положения. Эту информацию подтвердил прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк, сообщает Громадське.

По словам Синюка, большинству желающих вопрос еще согласовывается: учитывается их боевой опыт, заслуги перед государством и искреннее раскаяние.

"Вопрос сложный и решается на самом высоком уровне. Речь идет о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей стране", - заявил он.

В частности, уже отправился на боевые задания Сергей Торбин, осужденный за организацию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Также ему разрешили взять в подразделение еще десяток человек, которых он также выбрал из осужденных.

Также выпустили бывшего военного 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрия Балабуха, осужденного за убийство гражданского на остановке

Отмечается, что заявление на участие в боевых действиях написал бывший командир батальона Торнадо Руслан Онищенко и комбат Донбасса Семен Семенченко. Но вопрос о них еще согласовывается.

Напомним, в Минобороны озвучили потери вражеских войск с начала войны против Украины.

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