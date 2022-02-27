МВД Украины запустило сайт для поиска пленных и убитых солдат РФ

На веб-ресурсе будут опубликованы фото и видео погибших для того, чтобы родственники могли их идентифицировать.

Министерство внутренних дел запустило сайт 200rf.com, на котором будут обнародованы фото и документы российских военных, убитых либо взятых в плен в ходе вторжения в Украину. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко на брифинге в воскресенье, 27 февраля.

"Граждане России, вы знаете, что Россия начала войну против Украины, и 150 тысяч русских военных перешли границы нашего государства. Многих из них уже нет в живых - несколько тысяч, многие попали в плен. Видео вы можете увидеть на наших ресурсах", - сказал советник.

По его словам, на указанном сайте будут выкладывать данные о военных РФ, чтобы родственники могли их идентифицировать. Также для посетителей сайта предусмотрена обратная связь.

Напомним, вчера Минобороны Украины открыло горячую линию для родственников российских солдат, которые вторглись на территорию Украины, под названием Вернись живым из Украины.

За первые 15 часов ее работы из РФ поступило тысячи звонков. Большинство звонящих утверждают, что их родные не хотели идти воевать с Украиной.

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