На Волыни со стороны Беларуси нанесен ракетный удар по воинской части

Информация о погибших устанавливается. Что касается остальной территории, то ситуация контролируемая. Граница не нарушена.

Воинская часть вблизи города Владимир в Волынской области попала под ракетный обстрел со стороны Беларуси. Об этом сообщает руководитель Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

"Сегодня утром нанесен воздушно-ракетный удар со стороны Беларуси по воинской части вблизи города Владимир. Информация о погибших устанавливается. Что касается остальной территории, то ситуация контролируемая. Граница не нарушена", - говорится в сообщении.

Как отметил Погуляйко, область находится под полным контролем и защитой украинских военных.

"Наша система обороны состоит из пограничников, ВСУ, нацгвардии, полиции, ГСЧС. В каждом районе есть батальон теробороны. Не сомневайтесь, каждый выполняет свои функциональные обязанности. Все работают, чтобы быть готовыми даже к самому худшему сценарию. Ситуация сейчас контролируемая", - сообщил глава Волынской ОГА.

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