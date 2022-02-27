На Волыни со стороны Беларуси нанесен ракетный удар по воинской части
Воинская часть вблизи города Владимир в Волынской области попала под ракетный обстрел со стороны Беларуси. Об этом сообщает руководитель Волынской ОГА Юрий Погуляйко.
"Сегодня утром нанесен воздушно-ракетный удар со стороны Беларуси по воинской части вблизи города Владимир. Информация о погибших устанавливается. Что касается остальной территории, то ситуация контролируемая. Граница не нарушена", - говорится в сообщении.
Как отметил Погуляйко, область находится под полным контролем и защитой украинских военных.
"Наша система обороны состоит из пограничников, ВСУ, нацгвардии, полиции, ГСЧС. В каждом районе есть батальон теробороны. Не сомневайтесь, каждый выполняет свои функциональные обязанности. Все работают, чтобы быть готовыми даже к самому худшему сценарию. Ситуация сейчас контролируемая", - сообщил глава Волынской ОГА.
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