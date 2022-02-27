В Украине в бомбоубежищах родились шестеро детей

Дети появляются на свет под звуки стрельбы и сигналы воздушной тревоги. Их состояние стабильное.

С 25 по 27 февраля в укрытиях на всей территории Украины родились шестеро детей - два мальчика, две девочки и двойня. Об этом информирует Telegram-канал Ukraine NOW.

Согласно его данным, ночью 25 февраля, во время бомбардировки Киева, в метро родилась девочка, а в роддоме Херсона, который обустроили в бомбоубежище, - два мальчика.

Вчера во время сигнала "воздушная тревога" в роддоме Коломыи родилась девочка, а уже сегодня в Киеве под звуки сирен родилась двойня.

"Это наши лица войны. Это знак того, что жизнь идет, и мы не сдаемся. Верим, что совсем скоро они окажутся в теплых домах и будут засыпать не под звуки сирен, взрывов или выстрелов", - говорится в сообщении.

Отмечается, состояние и детей, и матерей стабильное.

Как сообщалось, с начала вторжения России в Украину вследствие обстрелов погибли пятеро детей.

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