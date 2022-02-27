Украина подала иск в Гаагу против России

Украинские власти потребовали привлечь Россию к ответственности "за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии".

Украина направила против Российской Федерации иск в Международный суд ООН, сообщил президент Владимир Зеленский 27 февраля в микроблоге Twitter.

"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе", - сообщил он.

Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022

Ранее сегодня Кремль заявил, что российские переговорщики ждут украинскую делегацию в Беларуси. У Зеленского объяснили, почему отказались от этих переговоров.

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