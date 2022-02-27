Возле Сум по направлению на Харьков идут бои
Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил, что в районе Сум идут бои с вражескими войсками по направлению на Харьков и Низы.
В районе Сум идут бои с войсками РФ по направлению на Харьков и Низы. Об этом сообщ ает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
Как сообщ ает телеграм-канал Pravda Gerashchenko, россияне под Сумами просто бросили посреди поля "Гвоздику" и танк.
Ранее сообщалось, что в Сумах идут бои на территории города. Есть погибшие и раненые.
Также продолжаются бои за Харьков. Защитники Украины подожгли колонну российской бронетехники.
Вторжение России в Украину. Онлайн
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