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Возле Сум по направлению на Харьков идут бои

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил, что в районе Сум идут бои с вражескими войсками по направлению на Харьков и Низы.
Возле Сум по направлению на Харьков идут бои

В районе Сум идут бои с войсками РФ по направлению на Харьков и Низы. Об этом сообщ ает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Как сообщ ает телеграм-канал Pravda Gerashchenko, россияне под Сумами просто бросили посреди поля "Гвоздику" и танк.

Ранее сообщалось, что в Сумах идут бои на территории города. Есть погибшие и раненые.

Также продолжаются бои за Харьков. Защитники Украины подожгли колонну российской бронетехники.

Вторжение России в Украину. Онлайн

 

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