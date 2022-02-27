Российские военные ограбили банк под Херсоном

На видео люди в форме военнослужащих РФ и танковых шлемах выносят сейф из Приватбанка.

В сети появилось видео с камеры наблюдения отделения Приватбанка, на котором российские военнослужащие, предварительно, танкист, воруют банковский сейф.

"Херсонская область, Верхний Рогачик, российская армия выносит из Приватбанка сейф", - говорится в комментарии к видео.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.

Вторжение России в Украину. Онлайн

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