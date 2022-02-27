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Зеленский провел разговор с Лукашенком

Диалог состоялся на фоне признания Лукашенко того, что с территории Беларуси ведется обстрел Украины.
Зеленский провел разговор с Лукашенком

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Александром Лукашенко, сообщила в воскресенье, 27 февраля, пресс-служба Офиса президента.

"Владимир Зеленский побеседовал с Александром Лукашенко", - говорится в сообщении.

Подробностей разговора пока не приводилось.

Напомним, ранее сегодня Владимир Зеленский обратился к белорусам с призывом сделать правильный выбор на референдуме по изменениям в Конституцию республики.

Лукашенко остро отреагировал на слова украинского лидера, сделав ряд заявлений. В частности, он признал, что обстрел Украины ведется, в том числе, с территории республики.

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