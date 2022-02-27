ПриватБанк вводит кредитные каникулы для бизнеса

Это касается договоров, по которым не было просрочки или срок просрочки составляет не более 90 суток.

В условиях военного положения ПриватБанк с 1 марта по 1 июня 2022 года вводит кредитные каникулы для бизнеса. Об этом сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга.

Отмечается, что это касается договоров, по которым не было просрочки или срок просрочки составляет не более 90 суток.

Клиенты смогут пользоваться Кредитным лимитом на счет, Овердрафтом (бланковый), Кредитным лимитом Предпринимательский в пределах суммы долга на 24 февраля 2022 года.

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