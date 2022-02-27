Лукашенко обдумывает вступление в войну - ЦОС

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский созвонился с самопровозглашенным лидером Беларуси.

Белорусский правитель Александр Лукашенко с большой вероятностью в ближайшие часы примет решение об участии в войне России против Украины. Об этом 27 февряла пишет УП со ссылкой на Центр оборонных стратегий.

Если Лукашенко решится на такой шаг, это будет означать задействование всех сил и средств вооруженных сил Беларуси против украинских сил обороны, отметили в ЦОС.

Единственной причиной такого решения будет то, что Лукашенко полностью зависит, в том числе в вопросах собственной безопасности, от президента Росси Владимира Путина.

"Данное решение никак не учитывает мир и дружбу между народами Украины и РБ, тянущимися веками. Белорусы и украинцы не воевали друг против друга никогда в истории. Мы братские народы и не можем воевать друг против друга. Если это решение будет принято и реализовано, это будет очередная трагедия исторического масштаба на руках Путина и Лукашенко", - отмечается в сообщении.

В ЦОС подчеркнули, что военные Беларуси могут не понимать куда едут - их телеэфир переполнен пропагандой о мнимых "нацистах".

"Им могут не объяснять задачи и они могут не понимать многое из происходящего. Они могут не знать об огромных потерях россиян в Украине в течение нескольких последних дней. Надо звонить и писать всем знакомым в РБ, говорить об этом и просить не идти на войну против украинцев. Матерям и женам - не отпускайте своих мужчин на смерть", - подчеркнули в ЦОС.

По информации, полученной ZN.UA от дипломатических источников, подразделения белорусских сил спецопераций готовятся к воздушному десанту в Украину. Локации высадки: Киевское и Житомирское направления.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский созвонился с Лукашенко. Подробности разговора не сообщаются.

Накануне Лукашенко признал, что обстрел Украины ведется, в том числе, с территории Беларуси. Он подчеркнул, что Украина "подталкивает Беларусь к спецоперации по защите своих граждан".

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