Как живет Львов во время войны России против Украины

Полномасштабное вторжение России изменило жизнь многих украинцев. Как живет Львов во время войны, выяснила DW.

Львов. Узкие улочки, старинная архитектура, уютные кафе, трамваи, люди на улицах. Так выглядит город днем, и на первый взгляд кажется, что здесь по-прежнему идет мирная жизнь. Однако звук сирены противовоздушной обороны, призывающий людей прятаться в укрытие, возвращает в реальность. И начинаешь замечать встревоженные лица, очереди в банкоматы и пункты сдачи крови. Как живет город во время нападения России на Украину - в репортаже DW.

Поток беженцев во Львов

Российское нападение на Украину заставило многих мирных жителей покинуть свои дома и спасаться от выстрелов за границей и на западе страны, в частности, во Львове. Поэтому квартир в городе не хватает, объясняет DW риелтор из Львова Екатерина. "Не могу сказать по поводу долгосрочной аренды. Она, может, и есть. Но квартир для краткосрочной аренды нет. Если появляются, то сразу забирают. Ведь беженцы не снимают на год, а на неделю-месяц, надеясь на то, что все скоро решится", - говорит она.

Действительно, во время поиска жилья во Львове многие риелторы отвечали DW, что у них все занято. Такая же ситуация на популярном сервисе бронирования жилья Booking.com. Свободное жилье можно с трудом найти, если бронировать не на этот же день. На другом сервисе бронирования жилья - Airbnb - квартиры можно найти, но цена на них стартует от 600 евро за неделю.

Риелтор Катерина объясняет, что это очень дорого, она сдает квартиры примерно за 6000 гривен (около 180 евро) в месяц. "Я не могу сказать, что сейчас везде очень-очень высокие цены. Каждый сам для себя решает. Например, вчера у меня жили люди за 800 с чем-то гривен в сутки. Мои друзья вчера ехали из Киева. Нашла им очень хорошую квартиру в новостройке за 1200 гривен в сутки", - говорит она, добавляя, что примерно по такой же цене она сдает квартиры и летом, в сезон.

А вот тех, кто поднимает цены до заоблачного уровня во время войны, Екатерина не поддерживает. "Пусть это будет на их совести", - подчеркнула она.

Львовяне готовы защищать Украину

Тем временем львовяне записываются в территориальную оборону и Вооруженные силы Украины. Каждый день с начала войны возле военкомата выстраивается очередь. "С того момента, как я сюда пришел, чувствую подъем и спокойствие. Потому что дома смотреть на все это тяжело", - объясняет в разговоре с DW львовянин Дмитрий. По его словам, он хочет записаться в территориальную оборону, в первую очередь, для получения базовой подготовки. "Понимать, что такое автомат, как из него стрелять, как бросать гранату", - подчеркивает он.

Еще один доброволец из Львова, Андрей, объясняет свое желание записаться в тероборону потребностью объединяться. "Вообще хочу, чтобы оккупант не пришел на наши территории, чтобы диверсий никаких не было, чтобы был порядок. Ожидаю, что в других городах также занимаются этим вопросом и будет какой-то эффект", - отмечает он в разговоре с DW. Причем оба собеседника готовы защищать не только родной для них Львов, а, в случае необходимости, и другие города Украины.

А вот Вячеслав Мордик, 3D-дизайнер из Львова, пришел в военкомат записываться в часть Вооруженных сил Украины. "После начала войны я со знакомыми пошел в военкомат записаться в тероборону. Но я потом решил записаться в часть Вооруженных сил Украины. Ажиотаж есть. Желающих во Львове среди моих знакомых очень много", - рассказал он DW. По словам Вячеслава, он раньше не становился на военный учет, но сейчас решил это сделать, чтобы приносить пользу государству, а не сидеть и "ковыряться в новостях". "Я не хочу сидеть, пока кто-то другой защищает мое государство и свободу. Я до этого не видел себя в армии, по профессии я 3D-дизайнер", - подчеркнул он.

Очереди на сдачу донорской крови

Кроме того, многие хотят помочь сдачей крови, которая необходима для лечения украинских военных. Возле Львовского областного центра службы крови выстроилась очередь людей. Многие опасаются диверсантов, поэтому около десятка человек отказали DW в комментарии.

Согласившийся общаться львовянин Юрий сдает донорскую кровь впервые в жизни. "Мне вскоре 60 лет, и в последний раз я сдавал кровь, когда хотели с женой завести ребенка, но нам сказали, что на это небольшие шансы. Потому что у меня группа крови первая резус плюс, а у жены - вторая резус минус", - рассказывает он. Юрий, работающий на таможне с Польшей, планирует уходить в тероборону, но пока ждет разрешения от своего руководства.

В целом сейчас очень много желающих сдать кровь, рассказывает волонтер Лина. "Центр открылся в 8.30 и уже в 9.00 набрали 100 человек. Именно такое количество людей может сдать кровь в Центре за день. Когда мы говорим людям, что сегодня уже нельзя, то они расстраиваются. Мы гордимся готовностью людей помочь", - отмечает она.

Женщинам отказывают в сдаче крови, добавляет Лина. "Как нам объяснили, потому что в случае глобальной мобилизации женщины должны быть в резерве. Ведь донором можно быть раз в два месяца", - подчеркнула она.