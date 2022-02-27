Беларусь готовится к воздушному десанту в Украину - СМИ
Беларусь фактически личным составом начинает вторжение в Украину. Локации высадки десанта - Киевское и Житомирское направления.
Белорусские силы спецопераций готовятся к воздушному десанту в Украину. Об этом сообщает со ссылкой на дипломатические источники.
Отмечается, что локации высадки будут Киевское и Житомирское направления.
Напомним, в Беларуси на избирательных участках начались первые задержания граждан, выступающих против войны с Украиной.
Ранее сообщалось, что Лукашенко признал, что обстрел Украины ведется, в том числе, с территории республики.
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Лукашенко. Подробностей разговора пока не приводилось.
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