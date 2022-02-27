С начала войны с Россией из Украины выехали почти 370 тысяч человек - ООН

Больше всего украинцев за три дня войны выехало в Польшу — 187 тысяч человек.

С момента начала вторжения России из Украины выехали почти 370 тысяч человек и их число продолжает расти, такую статистику в воскресенье, 27 февраля, обнародовало агентство ООН по делам беженцев (UNHCR).

Больше всего украинцев выехало в Польшу — 187 тысяч человек.

"Беженцы, спасающиеся от войны, въезжают в Польшу независимо от их национальности", — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Польши в Twitter.

Днем ранее, 26 февраля, ООН называла в почти три раза меньшее число беженцев из Украины — 100 тысяч.

Напомним, что с 25 по 27 февраля в укрытиях на всей территории Украины родились шестеро детей - два мальчика, две девочки и двойня