С начала войны с Россией из Украины выехали почти 370 тысяч человек - ООН
Больше всего украинцев за три дня войны выехало в Польшу — 187 тысяч человек.
С момента начала вторжения России из Украины выехали почти 370 тысяч человек и их число продолжает расти, такую статистику в воскресенье, 27 февраля, обнародовало агентство ООН по делам беженцев (UNHCR).
Больше всего украинцев выехало в Польшу — 187 тысяч человек.
"Беженцы, спасающиеся от войны, въезжают в Польшу независимо от их национальности", — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Польши в Twitter.
Днем ранее, 26 февраля, ООН называла в почти три раза меньшее число беженцев из Украины — 100 тысяч.
Напомним, что с 25 по 27 февраля в укрытиях на всей территории Украины родились шестеро детей - два мальчика, две девочки и двойня
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