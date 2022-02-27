В Киеве уничтожена ДРГ чеченцев

Диверсионно-разведывательная группа в штатском передвигалась на захваченном автомобиле Скорой помощи.

В Киеве уничтожена диверсионно-разведывательная группа чеченцев, пробравшаяся в город на захваченном автомобиле скорой помощи.

"Только что доблестными Украинскими военными Разведчиками в Киеве была часть расстреляна, часть задержана группа чеченских диверсантов, передвигавшихся по Киеву на машине скорой помощи!", - сообщает телеграм-канал Правда Геращенко, подкрепляя сообщение соответствующим фото.

Ранее МВД Украины сообщило, что в сторону Киева движутся "особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей".

"Украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V. Подчеркнем! Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника двигается в сторону Киева. Очень важно. Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киеву! Все, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам, или по возможности не разрешить их дальнейшее перемещение", - сообщили в МВД.

Накануне в Днепровском районе Киева была уничтожена российская ДРГ.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.

Вторжение России в Украину. Онлайн

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet