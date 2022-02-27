В Киеве уничтожена ДРГ чеченцев
В Киеве уничтожена диверсионно-разведывательная группа чеченцев, пробравшаяся в город на захваченном автомобиле скорой помощи.
"Только что доблестными Украинскими военными Разведчиками в Киеве была часть расстреляна, часть задержана группа чеченских диверсантов, передвигавшихся по Киеву на машине скорой помощи!", - сообщает телеграм-канал Правда Геращенко, подкрепляя сообщение соответствующим фото.
Ранее МВД Украины сообщило, что в сторону Киева движутся "особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей".
"Украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V. Подчеркнем! Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника двигается в сторону Киева. Очень важно. Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киеву! Все, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам, или по возможности не разрешить их дальнейшее перемещение", - сообщили в МВД.
Накануне в Днепровском районе Киева была уничтожена российская ДРГ.
Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.
Вторжение России в Украину. Онлайн
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