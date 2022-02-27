Украина закрывает пункты пропуска с РФ, Беларусью и Приднестровьем

Решение касается и отдельных авиационных пунктов пропуска, среди которых Борисполь, Киев (Жуляны), Харьков, Одесса, Львов.

С 28 февраля на границе с Россией, Беларусью и Приднестровьем закрываются все пункты пропуска. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в Facebook.

"В связи с военной агрессией со стороны Российской Федерации и введением военного положения на территории Украины, Кабинетом Министров Украины утверждено распоряжение №188-р О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пункты контроля", – уточнили в ГПС.

Отмечается, что с 00.00 28 февраля 2022 года будут временно закрыты пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля на всем участке границы с РФ, Беларусью, а также на центральном участке украинско-молдавской границы (Приднестровье).

"Это касается и отдельных авиационных пунктов пропуска, среди которых Борисполь, Киев (Жуляны), Харьков, Одесса, Львов и другие", – добавили пограничники.

Подчеркивается, что возможность пропуска граждан Украины на территорию страны сохраняется.

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